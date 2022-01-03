السعيد: التعامل مع تجمعات المياه في المستشفيات

نهار الحدث

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد ضرورة التعامل مع أي تجمعات مياه قد تنشأ في محيط المرافق الصحية نتيجة هطول الأمطار في البلاد وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن. جاء ذلك بحسب بيان صحافي لوزارة الصحة خلال جولة تفقدية للوزير السعيد أمس الأحد على عدد من المستشفيات التابعة للوزارة للوقوف على جهوزية المرافق الصحية وشملت مستشفيات مبارك الكبير والعدان والفروانية والجهراء. وأشار البيان إلى أن العمل يسير بصورة طبيعية في مختلف المرافق الصحية ولم يتأثر أي منها بموجة الأمطار الحالية حتى هذه اللحظة.

وذكر أن الوزير السعيد استمع خلال الجولة التي رافقه فيها وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا إلى تأكيد مديري المستشفيات جهوزيتهم التامة للتعامل مع أي طارئ حيث وجههم الوزير إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي تجمعات مياه في محيط المرافق الصحية.

