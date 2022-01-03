فزعة عسكرية.. ساندت «الأشغال»!

نهار الحدث

مع تعرض البلاد لهطول أمطار غزيرة صباح أمس، استنفرت فرق الطوارئ التابعة للبلدية بجميع المحافظات بمسانده الجهات الحكومية لفتح الطرق والشوارع المغلقة بواسطة آلياتها، بجانب وزارات الدولة المعنية من خلال تواجد فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات المياه في عدد من الشوارع والطرقات ومناطق المياه، وذلك تنفيذاً لحالة الطوارئ للتعامل مع كميات الأمطار التي هطلت على جميع المناطق.

وأكد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق العامة في بلدية الجهراء فهد القريفه أن البلدية كانت في استنفار دائم بالتنسيق مع الجهات العاملة ميدانيا، لافتا إلى أن حالة الطوارئ مستمرة حتى إشعار آخر بسبب ظروف الطقس التي تمر بها البلاد من هطول للأمطار ومايصاحبها من تداعيات

وأفاد بأن البلدية استنفرت كل أجهزتها وتسخير جميع أمكانياتها فضلا عن تفعيل بند الطوارئ المنصوص عليه بعقود النظافة الذي يتيح للبلدية استخدام الآليات والمعدات والعمال على مدار 24 ساعة. من جانبه قال مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق في بلدية الأحمدي فيصل العتيبي إنه منذ الصباح الباكر، تحركت آليات البلدية لسحب كميات الأمطار المتواجدة في الشوارع الداخلية في المحافظة.

وأوضح أن البلدية حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في ظل تفعيل خطة الطوارئ من خلال استنفار الآليات وسيارات النظافة لإزالة كل مايتسبب في إغلاق الشوارع كما أنه تمت إزالة الاشجار المتساقطة في بعض الطرقات وتم التعامل معها من قبل عمال النظافة.

بدوره قال مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية العاصمة مشعل العازمي إن المراكز التابعة لمحافظة العاصمة قامت بمتابعة الاوضاع ومساندة الجهات المختصة خلال الحالة الجوية التي شهدتها البلاد، لافتا إلى أن فرق النظافة والطوارئ قامت بسحب برك المياه ومتابعة البلاغات الواردة.

من جانب آخر قام الفريق الرقابي في بلدية حولي بالتعامل مع بلاغات تجمع المياه في عدد من المناطق حيث إن فرق الطوارئ تتعامل حاليا مع عدد من البلاغات الخاصة بتجمعات مياه المحافظة.

من جانب آخر أعلنت رئاسة الأركان العامة أمس الأحد مشاركة إطفاء الجيش الكويتي في سحب المياه في عدد من مناطق البلاد استجابة وإسنادا لأجهزة الدولة المعنية لما تشهده البلاد من هطول أمطار وإغلاق بعض الطرق.

وقال مدير التوجيه المعنوي في رئاسة الأركان العقيد الركن محمد العوضي في بيان صحافي إن إطفاء الجيش الكويتي تولى مهمة سحب المياه في محافظة الفروانية وتحديدا أمام ستاد جابر الدولي ومنطقة صباح السالم مقابل جسر المسيلة حيث هناك ارتفاع في منسوب مياه الأمطار والعمل جارٍ على سحبها لإعادة فتح الطرق المغلقة.

وشدد العوضي على أن مركز عمليات قوة إطفاء الجيش في حالة تأهب واستعداد تام للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الطوارئ فيما يخص الموقف الراهن. وذكر أن مشاركة قوة إطفاء الجيش هذه تأتي ضمن التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لأجهزة الدولة لمواجهة الحالات الطارئة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما أعلنت وزارة الأشغال العامة أنها تعاملت مع عدد من مواقع تجمعات مياه الأمطار التي لم تستوعبها شبكة صرف الأمطار ومنها الطريق الدائري السادس وفتح نفقي الغزالي والمنقف بعد إغلاقهما احترازيا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله العجمي لـ (كونا) أمس الأحد إن فرق الطوارئ في الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري منتشرة في مختلف المواقع والشوارع وتعاملت مع عدد من المشاكل الناتجة عن غزارة الأمطار التي أدت الى تجمعات مائية في عدد من المناطق وتمت معالجتها فورا.

وأضاف العجمي أن فرق الطوارئ التي سبق أن شكلتها الوزارة منتشرة في جميع المناطق علاوة على التنسيق القائم مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى لتفعيل خطة الطوارئ.

وأشار إلى قيام الوزارة بتوزيع مضخات سحب مياه في وقت سابق على المواقع المتوقع أن تشهد تجمعات مياه لتفادي حدوث مشاكل إغلاق مسارات الطرق.

ودعا مرتادي الطرق إلى تجنب السير في الطرق وقت هطول الامطار منعا لأي تجمعات قد تعوق الحركة وتتسبب في ربكة مرورية لافتا إلى أنه جارٍ حاليا التعامل مع بعض المواقع بشكل فوري في عدد من الطرق السريعة.

