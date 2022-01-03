«التربية»: ترحيل الاختبارات.. واليوم عُطلة للطلاب

نهار الحدث

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، عن وقف الدراسة اليوم الاثنين الموافق 3 يناير وذلك للطلبة في جميع المدارس الحكومية بالتعليم العام والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة اضافة إلى المدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية.

وقال الوزير المضف في تصريح صحافي، إنه نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد، تم تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة للصفين العاشر والحادي عشر اليوم الإثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها. وأكد الوزير المضف استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة، مشيرا إلى أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة الحالية.

وتؤكد وزارة التربية حرصها على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس وجميع العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.

غزارة الأمطار

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية أ. د. علي اليعقوب، انه نظرا لتوقعات الجهات المختصة باستمرار الأجواء المطرية المباركة على البلاد حتى اليوم الاثنين واحتمال عدم تحسن الأحوال الجوية، ونظرا للأثار الناجمة عن غزارة الأمطار ومنها ازدحام الحركة المرورية وصعوبة التنقل بسبب ارتفاع منسوب مياه المطر، فقد تقرر تأجيل اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر المقررة اليوم الاثنين 3 يناير لتعقد صباح غدٍ الثلاثاء 4 الجاري، حيث ان يوم الثلاثاء في الأصل يوم راحة. وأوضح أنه سيتم ترحيل اختبار مادة الكيمياء للصف الحادي عشر بالقسم العلمي وترحيل اختبار مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر بالقسم الأدبي إلى غدٍ الثلاثاء، ويكون يوم الاربعاء كما هو في الجدول للعلمي في مادة الجيولوجيا والادبي في مادة التاريخ، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك ترحيل اختبار الصف العاشر لمادة الاحياء إلى غدٍ الثلاثاء على أن تكون الاختبارات يوم الأربعاء كما هو موضح في الجدول.

وفيما يخص ترحيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة، قال اليعقوب ان المعتمد عقد الامتحان لكل صفين في يوم، وسيتم تأجيل الاختبارات المقررة اليوم الاثنين وترحيلها إلى اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري بحيث يكون فيه امتحانات جميع صفوف المرحلة المتوسطة الأربعة مع استغلال جميع الصفوف والصالات المتاحة تحقيقاً للاشتراطات الصحية.

نظام المجموعتين

من جانب آخر، كانت وزارة التربية، قد أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بُعد بالفصل الدراسي الثاني، موضحة أن ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح، لافتة إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون إلا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين التربية والصحة، مشيرة الى أن نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالي هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن.

وأكدت حرصها على سلامة الطلاب والطالبات مع ضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الاهداف المرجوة، داعية الطلبة الى التركيز في الاختبارات التي تجرى حاليا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات، متمنية التوفيق للجميع.

