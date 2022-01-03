الأمير: عام خير يعمّ فيه الأمن والسلام والاستقرار

أول النهار

تبادل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، متمنيا سموه أن يكون العام الجديد عام خير على كل دول وشعوب العالم يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.

وقام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وقام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وقد سلم مبعوث سموه الرسالة الخطية إلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوبا ولشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

