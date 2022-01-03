السيسي: نقدر الدور الحكيم لسمو الأمير

أول النهار

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، بأن الرئيس السيسي، أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير الذويخ في دعم وتعزيز العلاقات المصرية - الكويتية وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن الكويت واستقرارها في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج كما أكد على التقدير للدور الحكيم لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت. من جانبه، أعرب سفير الكويت عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون، كما عبر عن شكره للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة، مؤكدًا أن مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة في الرئيس السيسي، تعد نموذجًا يحتذى في الرؤية التنموية والنهضة.

