«الخارجية» دعت زائري بريطانيا للعودة إلى الكويت

أول النهار

أهابت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة بالمواطنين الكويتيين اهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الاوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم. وحثت السفارة في بيان صحافي المواطنين المتواجدين في بريطانيا الى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة الى الوطن نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في اعداد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في المملكة المتحدة والذي قد يقود الى فرض اجراءات جديدة مثل الاغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران. ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400. وكانت وزارة الخارجية اهابت بجميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في اعداد الاصابة بفيروس كورونا تأجيل سفرهم وذلك حفاظا على سلامتهم. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان تزايد اعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والاصابة ويقود الى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرص الاغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران او الغائها الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت الى مشاكل وصعوبات.