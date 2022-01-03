loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

.. ودانت استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن السعودية


أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة العربية السعودية عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. وأكدت على وقوف الكويت التام الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها وسيادتها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة