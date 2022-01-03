.. ودانت استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن السعودية

أول النهار

أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة العربية السعودية عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. وأكدت على وقوف الكويت التام الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها وسيادتها.