«الأوقاف»: ماضون نحو التحول الرقمي

أول النهار

دشَّن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري تطبيق بوابة وزارة الأوقاف للهواتف الذكية بحضور وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد عمادي ومدير ادارة الموارد البشرية ومدير نظم المعلومات بالانابة عبدالحميد المطيري في مكتبه. وقال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري عقب الاجتماع في تصريح للصحافيين ان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اطلقت تطبيق البوابة الذكية على متجر الأيفون والأندرويد لتضيف خطوة جادة وهادفة في طريق التحول الرقمي. وأضاف الكندري ان فكرة تطبيق بوابة الأوقاف جعل وزارة الاوقاف تسير نحو تحقيق التحول الرقمي بالخدمات التي تقدمها للموظفين خاصة ان الخدمات التي يتضمنها التقييم السنوي وخدمات ذاتية للموظفين وأماكن المساجد الموزعة على محافظات الكويت الست بأسلوب سهل وميسر يتيح للجميع الاستفادة من هذا التطبيق توفيرا للجهد والوقت. ودعا الكندري قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الى مزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق التقدم والرقي في الوزارة وذلك انسجاما مع خطة استراتيجية وزارة الأوقاف التي دعت الى الريادة.