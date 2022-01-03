الأولى

كالعادة.. «غرقت البلاد في شبر ماي».. وتبخَّرت -رغم غياب الشمس وتدني درجات الحرارة- كل الوعود والعهود والتصريحات التي تبارى في إطلاقها ونشرها مسؤولو الوزارات المعنية، وتحدثوا فيها -بملء الأفواه- عن الاستعدادات الكاملة لمواجهة موسم الأمطار، وعن الأهبة واليقظة اللتين تحميان الشوارع من الغرق، وترحمان المواطنين والمقيمين من القلق على الأموال والأنفس والثمرات التي جرفتها -بالفعل- مياه الأمطار، وأخرجتها إلى الطرقات في مشهد مؤلم يتكرر كل عام أو كلما هطلت الأمطار قليلة كانت أو كثيرة، متقطعة أو متواصلة. ما حدث أمس مأساة بكل المقاييس وعنوان بارز واضح على الفشل الذريع، ودليل قاطع على أن التدابير والاحترازات والدراسات ليست إلا حبراً على ورق، أما الحقيقة المفجعة البينة التي تخرج لسانها للجميع فهي أن الكل رسب في الامتحان رسوباً فاضحاً لا يستحق معه إلا صفراً كبيراً. ولولا أن الجيش والحرس الوطني والداخلية والإطفاء شاركت في سحب المياه وقامت بإسناد الأجهزة المدنية المعنية لكانت الكارثة أكبر والمصيبة أعظم. فهل يصدق أحد أن الكويت بما تملكه من أدوات وأجهزة ومعدات وإمكانات يحسدها عليها كثير من الدول يُصاب بعض مناطقها بنكبة كبرى جراء هطول أمطار عادية ومتوقعة، ولا ترقى إلى مستوى السيول مطلقا؟

وهل يصدق أحد أن تغمر المياه المركبات في سلوى وفي صباح السالم وفي غيرها من المناطق الداخلية والخارجية، وتقف الأجهزة والجهات والوزارات المعنية واضعة الأيدي على الرؤوس، وعاجزة عن الإنقاذ؟!

وهل يصدق أحد أن تخرج مناطق أخرى عن الخدمة تماماً ويصبح الدخول إليها أو الخروج منها مغامرة قد تودي بالمرء إلى حتفه وهلاكه؟!

وهل يصدق أحد أن تصبح حاويات القمامة مراكب عائمة في الشوارع الداخلية يراها المواطن والمقيم فيضحك ملء شدقيه من هول ما يرى، ومن بؤس ما يشاهد؟

ومسؤولية من تغلق الأنفاق، وتتوقف الطرقات وتتعطل الأعمال، وتزداد الخسائر، وبالتالي تضيع سمعة الوطن، ومهابة الوطن، ومقدرات الوطن؟!

إنها ليست المرة الأولى، ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى العاشرة، ولن تكون الأخيرة قطعاً التي تغرق فيها الكويت جراء أمطار اعتيادية متوقعة، ومعروف موعدها من قبل هطولها بأيام وأيام.

نقول إنها لن تكون الأخيرة، ما دامت سياسة «القص واللصق» هي السائدة والمسيطرة، وما دامت المسؤوليات تسند إلى المحاسيب والمعارف من دون أي اكتراث بالكفاءات والقدرات، والمؤهلات العلمية والعملية التي تمكن من إصلاح الخلل، وتجاوز العقبات، وتعبيد الطرق من أجل الوصول إلى مستوى من الأداء يليق بالكويت وبأهلها.

إن تأثير سقوط الأمطار وما ترتب عليها من خسائر، وما أظهرته من ضعف ووهن في الأداء الحكومي لن يتوقف عندما تشرق الشمس، ويصحو الجو، ويجف الوحل، فكل ذلك يحدث في أفقر الدول وأكثرها عوزاً وفاقة، لكنه في الكويت سيستمر وسيستمر مادامت مصلحة البلاد غائبة، وما دامت المصالح الشخصية والمكاسب الذاتية -عند البعض- فوق البلاد والعباد.

إنها صرخة الغيورين على الوطن واستغاثة المقهورين من ضعف الأداء، وفشل القيادات الكارتونية بإدارة الأزمة.

لك الله يا كويت، فكم تحملت وكم صدقت الوعود والعهود، وكم أعطيت من فرص للبناء الجاد والإصلاح الجذري، فما وجدت سوى الكلام المعسول، والألفاظ الرنانة البراقة التي سرعان ما تنكشف أمام أي حدث طارئ أو معتاد، ولو كان في حجم زخات من الأمطار مثلما حدث أمس.

