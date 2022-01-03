انهيار.. المعارضة

الأولى

وصلت الخلافات بالقوى المعارضة الى حد الورم المختلف في تشخيصه بين حميد وخبيث، بشكل قد يفضي الى انهيار مشروع المعارضة الموحد الذي كان سينطلق مساء اليوم من خلال اجتماع النائب السابق مسلم البراك مدعوما من النائب السابق د. جمعان الحربش وبتعاون من «حشد» و«حدس»، وسط مؤشرات عن محدودية اثار ذلك الاجتماع بعد توالي الاعتذارات من نواب سابقين وحاليين فضلا عن تداعي تسعة نواب للاجتماع لدى النائب السابق د. بدر الداهوم. مصادر نيابية اكدت لـ«النهار» ان تحركات البراك لثني النائب السابق مبارك الوعلان عن اعتذاره، جاءت على خلفية امتعاض الثاني من عدم عقد مؤتمر صحافي اولي قبل الاجتماع لبيان حيثيات وبرامج واهداف واطراف مشروع المعارضة، وهو ما كان متفقا عليه الا ان الطرف المهيمن غير الاتجاه لاستدراج جميع النواب من كتلة 31، لتفويت الفرصة واحراج بعض النواب الحاليين والسابقين من مقاطعة الاجتماع.

وكان ممن اعتذر وانتقد الاجتماع بشكل مباشر او غير مباشر النواب السابقون د. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي ود. عادل الدمخي ومحمد هايف، كما اعتذر من النواب الحاليين د. أحمد مطيع واسامة المناور ومحمد المطير. من جهته قال فيصل المسلم: سأعتبر الدعوة الى الاجتماع قد وصلت، وأخذا بالاعتبار احتياج الكويت لعمل وطني منظم وموحد أعتذر عن عدم الحضور، فالأمر كان يتطلب التشارك في الإعداد للدعوة بوضع برنامج عملها وآلية قراراتها واختيار المدعوين لها وتوصياتها الختامية، ومع ذلك أقول الله يوفق كل من يريد للكويت وأهلها خيرا.