نواب يقاطعون قَسَم الحكومة بجلسة الغد

الأولى

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية غدا بعد توقف طويل وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية في بداية الجلسة، ومن المتوقع أن يقاطع القسم عدد من النواب، ثم سينتقل المجلس إلى البت في استقالتي النائب مهند الساير من عضوية اللجنة التشريعية، و النائب د. خالد العنزي من عضوية لجنة الأولويات. ومن المقرر أن يختار المجلس أعضاء للجان التشريعية والمرافق العامة والداخلية والدفاع والميزانيات والحساب الختامي وشؤون البيئة نظرا لتوزير النواب د. حمد روح الدين ومبارك العرو ومحمد الراجحي. وسيكون هناك بند لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021- 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. وسيناقش المجلس عددا من القوانين أبرزها المداولة الثانية لقانوني المرئي والمسموع و المطبوعات والنشر، وقانون تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والتقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات، واعتماد الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. وسيناقش كذلك عددا من طلبات المناقشة منها تخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية للرد عليها، وطلب لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة، وطلب بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية، وطلب بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين. وقد أدرج على جدول أعمال الجلسة عدد كبير من الطلبات لتشكيل لجان تحقيق فيما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة،والملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية، وما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة، وقواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة، طلب (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة ومن صحة المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت، وكذلك عن صحة توزيع أراضٍ أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة، وما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى، وزيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ? حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.