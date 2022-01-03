تعطيل الدراسة اليوم وتأجيل الاختبارات

الأولى

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، وقف الدراسة والامتحانات اليوم الاثنين 3 يناير بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها. وقال: نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد، تم تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر اليوم الإثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها. وأكد استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن تتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة، مشيرا إلى أن العمل جار لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة. من جانبه، قال وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب أنه سيتم ترحيل اختبار الكيمياء للصف الحادي عشر بالقسم العلمي وترحيل اختبار مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر بالقسم الأدبي إلى يوم الثلاثاء، ويكون يوم الاربعاء كما هو في الجدول للعلمي في مادة الجيولوجيا والادبي في مادة التاريخ، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك ترحيل اختبار الصف العاشر لمادة الاحياء إلى يوم الثلاثاء على أن تكون الاختبارات يوم الأربعاء كما هو موضح في الجدول. وفيما يخص ترحيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة، قال اليعقوب إن المعتمد عقد الامتحان لكل صفين في يوم، وسيتم تأجيل الاختبارات المقررة اليوم الاثنين وترحيلها إلى اليوم الأخير وهو الثلاثاء 11 يناير الحالي بحيث يكون فيه امتحانات جميع صفوف مرحلة المتوسطة الأربعة مع استغلال جميع الصفوف والصالات المتاحة تحقيقاً للاشتراطات الصحية.