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عواصم - الوكالات: حذر سياسيون سودانيون من ان بلادهم قد دخلت في نفق مجهول النهاية بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك فجر امس فيما حثت الولايات المتحدة القادة السودانيين على ضمان استمرار الحكم المدني. وفيما لا يزال المشهد السياسي والقانوني غير واضح، لاسيما لجهة المرجع المخول حاليا تسمية رئيس وزراء بديل توالت التعليقات والتحذيرات السياسية من تبعات هذه الاستقالة، بين من رجح أن تؤزم الوضع وتدخل البلاد في نفق مظلم وبين من اعتبر أنها سيان ولن تغير شيئا.

وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، إن «تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة» مشيرا إلى أن «السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري والمطلوب هو تنحي قادة المجلس»، برئاسة قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان. لكن الحزب الجمهوري العضو في «الحرية والتغيير» أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب. وشدد على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلا البلاد في نفق مجهول. بدوره، اعتبر حاكم إقليم دارفور رئيس جيش حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الاستقالة واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب. من جهته وصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة حمدوك بالمؤسفة معتبرا أنها «محنة» ودعا القوى السياسية إلى لم الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. وبعد أشهر من الاحتجاجات في البلاد، قرر رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، الاستقالة وأعلن في كلمة متلفزة، فجر امس أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية جميع المكونات في البلاد. وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة. كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديموقراطي. وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد تكون شاملة، وفق تعبيره. دوليا دعت الولايات المتحدة القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع أحكام الوثيقة الدستورية. وجدد مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية في تغريدة على تويتر فجر امس التأكيد على دعم الشعب السوداني، داعيا قادة البلاد إلى تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني. وشددت الوزارة في بيان على ضرورة تعيين رئيس للوزراء وحكومة بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.وقالت إن واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتدعو لوقف العنف ضد المتظاهرين.

واستحوذ الجيش على السلطة في أكتوبر ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ولكنه عادة إلى منصبه في نوفمبر بعد اتفاق مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. ورفض محتجون سودانيون الاتفاق، مطالبين بابتعاد الجيش عن الحياة السياسية. وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن يقود حمدوك حكومة من التكنوقراط حتى إجراء الانتخابات. وأسفرت مواجهات مع الأمن السوداني يوم الأحد عن مقتل اثنين على الأقل، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية، ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ أكتوبر إلى أكثر من 50 شخصا. وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قد دافع عن إجراءاته قائلا إن الجيش تصرف لمنع وقوع «حرب أهلية». وأكد التزامه بالانتقال إلى الحكم المدني، حيث من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو 2023.

