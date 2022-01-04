عربيات ودوليات

أعلنت سارة بدر المتحدث باسم «منتدى شباب العالم» جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال النسخة الرابعة للمنتدى المقرر انطلاق فعاليتها خلال الفترة (10 - 13) يناير الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء من معظم الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بهذه النسخة، مشيرة إلى أن انعقاد هذه النسخة رغم أزمة كورونا يؤكد قدرة الشباب على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد منصة حوار تجمع شباب العالم.

وقالت بدر إن إقبال الشباب على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى فاق كل التوقعات، لافتة إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب المصري هشام الجاهل، أن منتدى شباب العالم نجح خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 4 أعوام، في أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى في مؤتمر الإسماعيلية، ليتم اعتماده في فبراير الماضى من قبل الأمم المتحدة ليصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم.

وأوضح أن السر وراء نجاح منتدى شباب العالم وتفوقه في كل نسخة مقارنة بالنسخ السابقة لها، هي المصداقية التي حرصت عليها القيادة السياسية منذ المرة الأولى لانعقاده في 2017، مشيرا إلى أن حرص الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هو السبب في ثقة العالم والمؤسسات الدولية في هذه المبادرة التي أصبحت منصة مهمة ينتظرها الشباب من مختلف البلدان للمشاركة بها.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

