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القاهرة- الوكالات: عرض برنامج «أخر ساعة» على قناة extranews، تقريراً عن القمر الصناعي المصري، الذي يعد أول إنتاج لوكالة الفضاء المصرية، كما أنه يعد نواة لمعامل ابتكار الفضاء في كليات الهندسة والعلوم في الجامعات المصرية.

كما أكد أن القمر يعد إحدى أدوات وكالة الفضاء المصرية في نشر الوعي الفضائي في المجتمع المصري.

وأشار التقرير إلى أن وكالة الفضاء المصرية كانت حلماً للمصريين من أجل دخول تكنولوجيا الفضاء وإعداد أجيال قادرة على مواكبة المستقبل، وأسس بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وبدأ العمل الفعلي بها في شهر أغسطس من عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة تضم 8 معامل كل واحد منها يختص بالنظام الفرعى في القمر الصناعي، لافتاً إلى أن الوكالة تضع مصر على خريطة العالم الفضائية ويعزز مكانتها خاصة بعد الخطوات الجادة التي نفذتها الوكالة خلال الفترة الماضية.

