عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: اعتبرت مجلة «لوبوان» (Le Point) الفرنسية إن العام الحالي سيشهد أحداثا كبرى في جميع المجالات، كالانتخابات والمسابقات الرياضية والمحاكمات والأعياد، واختارت 10 أحداث رأت أنها الأهم حسب ترتيبها الزمني :



1 المتحور «أوميكرون»

تأسفت المجلة لارتباط بداية العام بالمتحور «أوميكرون» الذي ظهر نوفمبر 2021 وهو شديد العدوى ويوجد اليوم في أغلبية دول العالم، ولا يستبعد أن يصبح مهيمنا في أوروبا مع منتصف يناير حسب منظمة الصحة العالمية مع التذكير بأن هذا المتحور يقل خطره عن سابقه «دلتا».

2 فرنسا تترأس أوروبا

بعد 13 عاما من رئاستها الأخيرة، تولت فرنسا لمدة 6 أشهر هذا العام، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير وكشف الرئيس إيمانويل ماكرون أن أولوياته ستكون «إعادة انطلاق الاتحاد وقوته والشعور بالانتماء إليه» كما سيواجه تنظيم العمالقة الرقميين وإصلاح منطقة شنغن.

3 400 عام على مولد موليير

وفي سياق آخر يصادف عام 2022 الذكرى السنوية الـ400 لميلاد الكاتب والمسرحي موليير (جان بابتيست بوكلين)، أشهر كاتب مسرحي فرنسي عبر العصور وستقام العديد من الأحداث هذه السنة، لتخليد ذكرى صائغ الذهب الكوميدي هذا.

4 دورة ألعاب بكين

بعد أشهر قليلة من أولمبياد طوكيو، ستصنع بكين بدورها الحدث الرياضي العالمي، بين 4 و20 فبراير مع الدورة 24 للألعاب الأولمبية الشتوية،إلا أن الدعوات لمقاطعة هذا الحدث تتزايد.

5 إغلاق «إكسبو دبي» العالمي

انطلق المعرض العالمي الأول الذي ينظم في الشرق الأوسط وسط ضجة كبيرة في 30 سبتمبر الماضي، وسيغلق أبوابه في 31 مارس 2022 بعد أن تأجل لمدة عام بسبب وباء «كورونا»، وهو أول حدث كبير منذ بداية الجائحة.

6 الانتخابات الفرنسية

في فرنسا، سيعرف اسم الرئيس الثاني عشر للجمهورية الخامسة يوم 24 أبريل 2022، من بين 30 مرشحا حتى الآن، من المتوقع أن يؤمن نصفهم الشروط اللازمة للبقاء في السباق، علما بأن جميع استطلاعات الرأي تقريبا تضع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في صدارة الجولة الأولى،.



7 محاكمة هجوم نيس

ذكرت المجلة أن محاكمة تفجير نيس الذي وقع يوليو 2016 وخلف 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح، ستعقد في الفترة بين الخامس من سبتمبر و15 نوفمبر 2022، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، وسيمثل أمامها 8 متهمين بينهم 3 بتهمة «تكوين جماعة إرهابية إجرامية».

8 الانتخابات النصفية الأميركية

في الولايات المتحدة فسيدعى المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أول ثلاثاء في نوفمبر 2022 لتجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وهي تعني ضمنيا الحكم على تصرفات الرئيس الحالي جو بايدن، بعد عامين من اليوم التالي لانتخابه.

9 بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

من الأحداث المهمة هذه السنة كذلك تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر ولم يسبق لأي نسخة سابقة من البطولة العالمية أن تم تنظيمها في هذه الفترة من السنة وذلك لتجنب الطقس الحار في التواريخ التي تقام فيها المنافسة عادة.

10 الذكرى المئوية لميلاد باستور

وسيكون عام 2022 أيضا في وقت قد لا تكون فيه الأزمة الصحية قد انتهت فرصة للاحتفال بالبحوث العلمية والطبية عن طريق الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد لويس باستور، مكتشف لقاح داء الكلب، ورائد قواعد النظافة الأساسية وإجراءات التباعد.

