عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: تعرّض مطار بغداد حيث توجد قوات استشارية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، امس لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين تمّ إحباطه، وتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في المطار ذاته.

وأفاد مسؤول في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» في العراق عن تعرّض القاعدة إلى هجوم امس «بطائرتين مسيرتين مفخختين». وأضاف أن «منظومة سي رام للدفاع الجوي» الأميركية قامت بإسقاط الطائرتين، موضحاً أن «الهجوم لم يسفر عن أضرار». وأظهرت صور نشرها التحالف بقايا من الطائرتين كتب عليها «عمليات ثأر القادة».

ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم. وأشار المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إلى أن «تحقيقاً عراقياً بدأ في الحادثة».

