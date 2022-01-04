عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت أحدث استطلاعات الرأي العام الأميركي أن الأميركيين لا يزالون قلقين على مستقبل الديموقراطية في بلادهم بعد مرور عام على الهجوم العنيف على مقر الكونغرس. ووفق نتائج استطلاعين للرأي يعتبر نحو ثلث الأميركيين أن «استخدام القوة يمكن أحيانا تبريره للدفاع عن الأفكار».

وبحسب تقدير ثلثي الأشخاص الذين استطلعت آراءهم شبكة «سي بي إس نيوز» فإن هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول هيل في السادس من يناير 2021 «علامة على زيادة العنف السياسي» وأن الديمقراطية الأميركية لا تزال «مهددة». أما «اعتزاز» الأميركيين بديموقراطيتهم، فقد تراجع إلى 54% مقابل 90% عام 2002، بحسب استطلاع صحيفة «واشنطن بوست» وجامعة ماريلاند.

وينطوي الاستطلاعان على دوافع قلق ملموسة؛ إذ يظهر الأول أن 28% من المستجوبين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أنه يمكن استخدام القوة للدفاع عن نتيجة الانتخابات. ويكشف الثاني عن أن 34% يعتقدون أن العنف ضد السلطة يمكن تبريره أحيانا. ويظهر الاستطلاعان أيضا استمرار الانقسامات العميقة داخل المجتمع الأميركي التي وعد الرئيس جو بايدن بـ«إزالتها». ولايزال ثلثا ناخبي دونالد ترامب يعتقدون أن بايدن لم ينتخب بشكل شرعي وأن انتخابات 2020 شابها تزوير، تماشيا مع ادعاء الرئيس السابق الذي يفتقر إلى أدلة.

لكن الآراء تستند إلى الانتماءات الحزبية؛ إذ يرى 83%من ناخبي ترامب أن مسؤوليته «ضعيفة» أو«منعدمة»، بحسب استطلاع واشنطن بوست. ووفق استطلاع شبكة سي بي إس، يريد 26% من الأميركيين أن يترشح ترامب بانتخابات عام 2024.

ولتحديد دوره ودور المحيطين به في الأحداث شكل مجلس النواب الأميركي لجنة تحقيق خاصة أجرت أكثر من 300 مقابلة وجمعت آلاف المستندات رغم عدم تعاون المقربين من الرئيس السابق. وقال رئيس اللجنة بيتي تومسون لشبكة «إيه بي سي» إنه خلال 6 أشهر «اكتشفنا أشياء تقلقنا، حاول أشخاص تقويض نزاهة ديموقراطيتنا».

وكشفت التحقيقات التي يجريها مجلس النواب الأميركي أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب طلبت منه التدخل لوقف العنف.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني وعضو لجنة التحقيق، إن لجنة مجلس النواب التي تحقق في 6 يناير تلقت شهادة بأن ابنة ترامب آنذاك، طلبت مرارًا من والدها التدخل لوقف الهجوم على مبنى الكابيتول.

