عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: استعانت السلطات الأميركية بالحرس الوطني لدعم المستشفيات في ظل تسجيل أعداد هائلة من الإصابات بفيروس «كورونا»، وفي حين أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إصابته بالعدوى،ألغيت وتأخرت آلاف الرحلات الجوية حول العالم بسبب تفشي المحتور «أوميكرون».

واضطر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصدار أوامره لعناصر الحرس الوطني بدعم طواقم المستشفيات التي تواجه سيلا من المصابين الجدد، أو التي أصيبت بالمتحور «أوميكرون» الذي رصد لأول مرة في نوفمبر الماضي في جنوب أفريقيا وتفشى في عشرات الدول. ويأتي هذا التطور بينما سجلت الولايات المتحدة في الأيام الماضية حصيلة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا بمعدل نحو نصف مليون إصابة يوميا.

وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن التحاليل اثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة. وأضاف أوستن أن آخر مرة التقى فيها الرئيس بايدن كانت في 21 ديسمبر الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

في غضون ذلك شهدت العاصمة الهولندية أمستردام احتجاجات ضد سياسات الحكومة حول فرض اللقاح والقيود حيث تجمع آلاف المحتجين في ميدان المتاحف رغم حظر التجمع، وأطلقوا هتافات من قبيل «لا للفاشية.. لا للدكتاتورية». وأصدرت بلدية أمستردام أمرا بفرض حالة الطوارئ لتمكين الشرطة من إخلاء الميدان، حيث فرقت الشرطة المجهزة بالعصي والدروع المحتجين، كما تم احتجاز 30 شخصا على الأقل بعد مشادات واشتباكات أصيب فيها 4 من رجال الشرطة. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات عزل الأشخاص الملقحين بالكامل، وذلك بسبب التزايد السريع في انتشار متحور «أوميكرون» ذي الحضانة القصيرة.

وعلى الصعيد العالمي يشهد النقل الجوي اضطرابا شديدا بسبب «أوميكرون»، وكذلك لسوء الأحوال الجوية، حيث تأخرت 7770 رحلة جوية في العالم عن موعدها، 2386 منها في الولايات المتحدة وحدها. كما ألغيت 4 آلاف رحلة طيران حول العالم الأحد، بينما ألغيت في الولايات المتّحدة وحدها أكثر من 2400 رحلة خلال يوم واحد.

الى ذلك قال اختصاصي الأمراض المعدية في كلية ييل للصحة العامة، ألبرت كو، إن السلالة الجديدة تمثل تحذيرا بشأن ما يمكن حدوثه «ما لم نتعامل بجدية بشأن نهاية هذه اللعبة». وأضاف كو: «بالتأكيد سيبقى كوفيد معنا إلى الأبد. لن نتمكن أبدا من القضاء على كوفيد، لذلك علينا تحديد أهدافنا». لكن خبير الأمراض المعدية عالم الأوبئة بكلية «تي أتش تشان» للصحة العامة في جامعة هارفارد، ستيفن كيسلر، قال إن نهاية الوباء ستكون عندما نصل إلى «نوع من حالة الاستقرار المقبولة» للتعامل مع كوفيد. بدوره، قال الباحث البارز في مركز «جونز هوبكنز» للأمن الصحي، أميش أدالجا، «لن نصل إلى نقطة ما قبل عام 2019 مرة أخرى»، مردفا: «يجب أن نجعل الناس يفكرون في تحمل المخاطر».

