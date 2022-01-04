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رغم أناقتها.. وجد الأطباء أن أقنعة الوجه القماشية لا توفر حماية كافية ضد متحور أوميكرون، وبدلا من ذلك، يوصي الخبراء بضرورة ارتداء أقنعة طبية أقوى، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وتصنع الأقنعة الجراحية من مادة البولي بروبيلين التي تتميز بخصائص الشحن الكهروستاتيكي التي تمنع الفيروس من الانتقال وهي كمامات فضفاضة أحادية الاستخدام توفر حماية من وصول أو خروج القطرات والرذاذ الذي يحتوي على الجراثيم، حيث تصفي الهواء من الجسيمات الكبيرة أثناء الاستنشاق.

ويمكن لأقنعة القماش أحادية الطبقة، التي يفضلها كثير من الناس للراحة والأناقة، أن تمنع القطرات الكبيرة التي تحمل الفيروس، لكنها ليست فعالة في منع الجزيئات متناهية الصغر التي تحمل الفيروس، وفقا لمتخصصي الأمراض المعدية.

ويمكن لأقنعة «N95» المعتمدة والمجهزة بشكل صحيح ترشيح ما يصل إلى 95 في المئة من الجزيئات في الهواء.

