دوليه

ودّع بوردو مسابقة كأس فرنسا من دور الاثنين والثلاثين بخسارته أمام بريست بثلاثة أهدافٍ دون رد. وتلقت شباك بوردو الذي دخل اللقاء بتشكيلةٍ احتياطية بسبب إصابة واحد وعشرين لاعباً من كتيبته بفيروس كورونا، هدفاً في الدقيقة السادسة والثلاثين عبر ستيف مونييه من نقطة الجزاء.

ومن ركلةِ جزاء كذلك عزز بريست تقدمه عند الدقيقة الحادية والثمانين بواسطة رومان فيفر، قبل أن يحسم جيريمي لو دوارون الفوزَ بالهدف الثالث في الوقت المبدد من المواجهة. وونجح مونبلييه في الفوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف دون مقابل، سجله اللاعب ميهايلو ريستيتش عند الدقيقة العشرين، مهدياً فريقه التأهل إلى الدور المقبل.

كما فاز مرسيليا على شوفينييه 3-0، وموناكو على كويفيلي 3-1، وسانت إيتيان على جورا سود 4-1.

