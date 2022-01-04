دوليه

يرى إدوارد ميندي، حارس تشلسي، أن مواطنه ساديو ماني كان يستحق الطرد، خلال تعادل البلوز أمس أمام ليفربول (2-2)، في قمة الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واعتدى ماني على سيزار أزبيليكويتا، مدافع الفريق اللندني، بالمرفق بعد 6 ثوان فقط من بداية المباراة، التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه المهاجم السنغالي.

وعقب ساعات من انتهاء اللقاء، الذي شهد تسجيل ماني الهدف الأول لليفربول، سافر الثنائي معًا على متن طائرة واحدة، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الأحد المقبل بالكاميرون.

وعن واقعة ماني المثيرة للجدل، قال ميندي في تصريح لشبكة «RMC Sport»: «ساديو هو أخي ومواطني.. لكن كان يجب ألا يستمر في أرض الملعب بعد دقيقة واحدة (من انطلاق المباراة)». ورفع تشلسي رصيده بهذا التعادل إلى 43 نقطة، في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يملك 53 نقطة.

