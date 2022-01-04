دوليه

كشف تقرير صحافي إيطالي، أول من أمس، موقف باريس سان جرمان الفرنسي من رحيل مهاجمه ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، فإن الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد، يريد الانضمام إلى برشلونة هذا الشهر، لكن البيانكونيري لن يسمح برحيله، إلا إذا نجح في التعاقد مع إيكاردي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، بين يوفنتوس وباريس سان جرمان، إلا أنه في الساعات الأخيرة بدأ النادي الإيطالي مرحلة استكشاف الوضع.

ولفتت إلى أن النادي الفرنسي منفتح على بيع إيكاردي، خلال يناير الجاري، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي طوال الفترة الماضية، لكن باريس ينتظر عرضا مناسبا من يوفنتوس. وختمت «لاغازيتا ديلو سبورت» بأن العقبة تكمن في صيغة العقد، حيث لا يرغب وكلاء إيكاردي في رحيله على سبيل الإعارة.

