دوليه

سجل نجم بوسطن سلتيكس جايلين براون 50 نقطة (افضل رقم في مسيرته) ليقود فريقه الى قلب خسارته امام اورلاندو ماجيك والفوز 116-111 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وضرب براون بقوة في الربع الاخير عندما سجل 21 نقطة ليقلب فريقه تخلفه أمام منافسه بفارق 14 نقطة قبل نهاية الوقت الاصلي بـ4 دقائق و20 ثانية، علما بانه انهى المباراة مسجلا 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة ايضا. وكان براون سجل أعلى نسبة من النقاط في سلة نيويورك نيكس مع 46 نقطة في 20 اكتوبر الماضي.

وانهى بوسطن الشوط الاول بنتيجة 45-42 بعد أن تقدم بفارق 14 نقطة خلاله، لكن ماجيك تفوق عليه في الربع الثالث بتسجيله 35 نقطة مقابل 20 لسلتيكس ليتقدم عليه في نهايته بنتيجة 77-65. وخاض الفريقان المباراة في غياب افضل هدافين في صفوفهما فلم يشارك جايسون تاتوم للمباراة الرابعة تواليا مع بوسطن بسسب اشتباه باصابته بكوفيد-19، في حين غاب كول انتوني من اورلاندو لالتواء في كاحله.

ولم يتأثر فينيكس صنز الذي يستمر في مطاردة غولدن ستايت ووريرز على صدارة المنطقة الغربية، بغياب اربعة لاعبين ومدربه مونتي وليامس بداعي بروتوكول كوفيد-19، وحقق فوزا ساحقا على تشارلوت هورنتس 133-99.

