دوليه

سخر الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني من هزيمة فريقه المفاجئة أمام خيتافي 0-1 وهي الأولى منذ ثلاثة أشهر أول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، قائلاً: «لقد بقينا في عطلة ليوم إضافي»، متابعاً «فريقنا لم يكن الفريق نفسه الذي لعب قبل عيد الميلاد - التزام أقل وتركيز أقل». وتابع «لم نستحق الخسارة ولكن انتهى بنا الأمر بهزيمة قد تكون جرس إنذار». وأردف «القول إننا ما زلنا في عطلة ليس انتقادا، إنه نفس الشيء الذي قلته للاعبين. نحن نتحمل المسؤولية، لأن المدرب ربما كان لا يزال في عطلة أيضًا. ما زلنا في الصدارة، لذلك نتطلع إلى الأمام».

وبقي رصيد ريال مدريد 46 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 8 نقاط عن اشبيلية الذي خاض مواجه متأخرة أمس أمام قادش ويملك مباراة اخرى مؤجلة.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو مرشح للفوز على جاره في العاصمة نظراً للفوارق الفنية بين الفريقين ووقوف التاريخ إلى جانبه في السنوات الأخيرة حيث فشل خيتافي في الفوز عليه منذ اغسطس عام 2012. ومنذ تلك الخسارة، حقق ريال مدريد الفوز على منافسه في 13 من أصل 15 مباراة جمعت بينهما.

وضغط ريال مدريد بقوة في مطلع المباراة لكنه تلقى هدفاً مفاجئاً خلافاً لمجريات اللعب عندما فقد مدافع الفريق الملكي البرازيلي إيدر ميليتاو الكرة داخل المنطقة فانتزعها التركي اينيس أونال وأطلقها زاحفة في شباك حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا (9)، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم. ورد ريال مدريد بتسديدة بواسطة لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش تصدى لها حارس خيتافي دافيد سورية (15)، ثم تبادل مودريتش الكرة مع الفرنسي كريم بنزيمة وأطلق الأول كرة بيسراه من مشارف المنطقة ارتطمت بالعارضة (17). واستحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة كبيرة من دون ان يشكل خطورة على مرمى مضيفه المتواضع. وشارك الجناح البلجيكي إدين هازار والظهير الايسر البرازيلي المخضرم مارسيلو مطلع الشوط الثاني، في محاولة لتنشيط الجبهة الهجومية لكن إيقاع ريال مدريد بقي بطيئاً نوعاً ما وكانت الفرصة الأبرز له تسديدة البرازيلي كاسيميرو على الطاير من مشارف المنطقة طار لها حارس خيتافي وأحبط مفعولها (72)، وأخرى لإيسكو برأسية سيطر عليها الحارس أيضاً في الثواني الأخيرة. ولم يخسر ريال مدريد سوى مرتين خارج ملعبه هذا الموسم مقابل 8 انتصارات.

وفي مباراة ثانية تغلب برشلونة على ظروف غياباته وعاد منتصراً من أرض منافسه ريال مايوركا 1-0. ووقع على هدف الفوز الغالي المهاجم الهولندي لوك دي يونغ برأسية في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، مستغلاً كرة مرفوعة من أوسكار مينغويزا.

كما أسهم الحارس الألماني أندريه تير شتيغن - الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة - بالحفاظ على النقاط الثلاث خصوصاً بتصدٍ مذهل في الدقائق الأخيرة لكرة قريبة لخاومي كوستا على خط المرمى. ورفع برشلونة تشافي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة، في المركز الخامس، محققاً انتصاره الثامن. واستعاد أتلتيكو مدريد حامل اللقب نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية عندما تغلب على جاره رايو فايكانو في الدربي المدريدي الثاني في هذه المرحلة بهدفين نظيفين سجلهما الدولي الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقتين 28 و53. وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد منذ تغلبه على قادش 4-1 في 28 نوفمبر الماضي والتاسع هذا الموسم، فرفع رصيده الى 32 نقطة مع مباراة مؤجلة وانتزع المركز الرابع من رايو فايكانو الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة. وتعادل إلتشي مع غرناطة سلبا.

