دوليه

سيغيب كل من المهاجم لويس سواريز، والمدافع خوسيه ماريا خيمينيز، عن مباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة الأحد المقبل أمام فياريال في الليغا، على ملعب لا سيراميكا. ويأتي غياب اللاعبين لإيقافهما مباراة عقوبة، جراء حصولهما على 5 بطاقات صفراء منذ بداية الموسم الحالي. وحصل اللاعبان أول من أمس على إنذارين خلال مواجهة رايو فايكانو (2-0) ضمن الجولة الـ19 من الليغا. وشهد اللقاء إشهار الحكم بطاقة صفراء أيضا ضد رودريغو دي بول، لاعب وسط الأتلتيكي، الذي بات على وشك الإيقاف برصيد أربع بطاقات حتى الآن. كما نال المدرب دييغو سيميوني إنذارا في الدقيقة السابعة، لاحتجاجه على قرارات الحكم. وإلى جانب سواريز وخيمينيز، يعاني أتلتيكو جراء إصابة كل من، ماركوس يورينتي وستيفان سافيتش وأنطوان غريزمان. ويزداد الأمر سوءا مع غياب كوكي وهيكتور هيريرا وجواو فيليكس، بسبب كوفيد-19.

