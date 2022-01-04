دوليه

أثار الهولندي ممفيس ديباي، نجم برشلونة، الجدل حول استمراره مع الفريق الكاتالوني حتى نهاية الموسم الحالي. ويمتد عقد ديباي مع برشلونة حتى صيف 2023، لكن زعمت تقارير مؤخرًا بأن اللاعب الهولندي قد يكون ضمن صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، من أجل انتقال ألفارو موراتا إلى «كامب نو».

ووفقًا لإذاعة «كوبيه»، فإن ديباي حذف صورته الشخصية الخاصة بحسابه على شبكة «إنستغرام»، أول من امس، والتي كان يرتدي خلالها قميص البارشا.

كما حذف النجم الهولندي من وصف حسابه، أنه لاعب

في صفوف برشلونة، بينما أبقى فقط الرابط الخاص بالمتجر الشخصي له.

وزعمت تقارير صحافية أن يوفنتوس يرفض ضم ديباي في الصفقة التبادلية، ويريد التعاقد مع مهاجم صريح خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكان ديباي قد انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

