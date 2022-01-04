دوليه

تحدَّث تقرير صحافي، أول من أمس عن سر انقلاب عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، على الفريق الكاتالوني، خلال مفاوضات التجديد. وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة، الصيف المقبل، ولم يوافق حتى الآن على عروض التجديد مع برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «سبورت»، فإنَّ ديمبلي كان ينوي التجديد بالفعل مع برشلونة، بعد أن نشر شعار البارشا عبر حسابه بإنستغرام، للرد على أنباء رحيله.

لكن المفاجأة أنه في أول اجتماع لمناقشة التجديد، طلب ممثلو ديمبلي من برشلونة، الحصول على مقابل يصل إلى 80 مليون يورو في الموسم المقبل، للموافقة على الاستمرار. وأشارت إلى أن الانقلاب المفاجئ لديمبلي وممثليه، يعود إلى غضبهم من خطوة تعاقد برشلونة مع فيران توريس من مانشستر سيتي.

وأوضحت أن الشكوك راودت ديمبلي، لأن برشلونة تعاقد مع لاعب يستطيع اللعب في مركزه، وقال (هل يجدد النادي معي لأنهم يؤمنون بقدراتي أم كي لا أرحل مجانًا؟).

وانزعج ديمبلي وممثلوه من الحجة الاقتصادية التي يرددها مسئولو برشلونة بشأن وجود مشاكل مالية، في حين أن الفريق تعاقد مع توريس مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 5.5 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

ورأى ممثلو ديمبلي أن القيمة السوقية لتوريس أقل من الفرنسي، لكن البارشا فضل إنفاق الأموال على الإسباني، لذا بالغ وكلاء نجم دورتموند السابق، في الشروط المالية للموافقة على التجديد.

