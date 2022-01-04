دوليه

أقنع كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، مدربه ماوريسيو بوكيتينو أنه لن يتأثر بشائعات الانتقالات، إذ يقاتل النادي للإبقاء على اللاعب مع الفريق وعدم الانتقال لريال مدريد الاسباني.

وكان مبابي (23 عاماً) هدفا للريال في أغسطس الماضي، ويتوقع أن يقوم الريال بمحاولة ضم اللاعب مرة أخرى، خاصة وأنه يتبقى في عقده أقل من ستة أشهر.

وسيبقي بوكيتينو، المدير الفني، تركيزه على الأمور التي تحدث في أرض الملعب، خاصة وأن المفاوضات بشأن عقد اللاعب ليست من اختصاصه. ويمكن لمبابي أن يرحل عن الفريق في صفقة انتقال حر، ولكن سان جرمان يأمل أن يتوصل لاتفاق لتمديد عقد اللاعب بشروط مربحة. وقال بوكيتينيو في مؤتمر صحافي اول من امس: «أعتقد أن أوضاع التعاقد في كرة القدم تؤثر فقط عليك إذا كنت غير ناضج بدرجة كافية، كيليان مبابي ناضج، ونعلم الظروف الموجودة هنا. لا نعتقد أنه ستكون هناك مشكلة. كلنا نأمل أن يبقى مبابي في النادي لعدة لسنوات عدة، ولكن هناك طرفين يتخذان القرار».

وأكد: «نتمنى أن يواصل كيليان مبابي تقديم نفس الأداء الذي يقدمه، وأن يكون هناك حل إيجابي للجميع». وقال مبابي إنه لا توجد لدي أي نية للرحيل عن النادي في منتصف الموسم، مما يعني أن بإمكان سان جرمان أن يبني خططه عليه لنهاية الموسم. ويتصدر سان جرمان الدوري الفرنسي، كما تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

