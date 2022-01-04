دوليه

أكّدت المصنّفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي بأنه يتعيّن عليها أن تتحلى بالصبر عندما تعود إلى الملاعب بعد غياب أربعة اشهر عن المنافسات، وتحديدا منذ مشاركتها الأخيرة في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وتحتفل بارتي ببقائها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات للاسبوع الـ102 توالياً، لكن بعد سقوطها في الدور الثالث في البطولة الأميركية آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في سبتمبر، قرّرت انهاء موسمها بسبب جائحة كوفيد والعودة إلى أستراليا.

وكشفت بارتي الفائزة بلقبين كبيرين في مسيرتها بأنها أمضت وقتاً طويلاً مع عائلتها في الأشهر الأخيرة وعملت على تطوير أدائها في سعيها للظفر ببطولة أستراليا التي تنطلق في 17 من الشهر الحالي. وتخوض بارتي غمار دورة أديلايد هذا الأسبوع وقالت في هذا الصدد «أعشق تطوير مستواي من يوم إلى آخر. أنا أتطلّع قدماً لتقديم أفضل ما لدي، لكن في الوقت ذاته يتعيّن علي التحلّي بالصبر في الأسبوعين المقبلين». وأضافت «لم أخض أية مباراة تنافسية منذ فترة طويلة لكني اشعر بأني بحالة جيدة وجاهزة».

ونجحت بارتي في أن تصبح أول أسترالية تحرز بطولة ويمبلدون الانكليزية الصيف الماضي، منذ مواطنتها ايفون غولاغونغ كاولي عام 1980.

