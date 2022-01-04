دوليه

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه ذاهب إلى الكاميرون مع «الفراعنة» بهدف واحد هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بداية معسكر المنتخب: «بالطبع سنلعب للفوز باللقب ولن نذهب للنزهة أو السياحة ولكننا سنلعب للفوز بكل مباراة وأنا مدرب أحترم تاريخ مصر في أمم أفريقيا». ومازح كيروش الصحافيين مؤكدا أن منتخب مصر يملك أفضل لاعبين في العالم، وقال «لماذا نلعب بطريقة 4-3-3؟ كما تعلمون نحن نملك أفضل لاعبين على كوكب الأرض وربما لو سمع كريستيانو رونالدو ذلك سينزعج كثيرا».

وأضاف «لابد أيضا أن نعلم أن هناك هدفاً أهم في شهر مارس المقبل بخوض المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022».

وتابع: «أمم إفريقيا بطولة صعبة لدينا بعض المشاكل اللوجستية والملاعب نتدرب عليها وهناك فرق أخرى ستتدرب عليها أيضا والظروف مختلفة في كل شيء عن أوروبا وآسيا».

من جانب آخر، أثار كيروش جدلا كبيرا بعد تصريحاته في المؤتمر الصحافي، إذ أكد أنه لم يطلب إيقاف مباريات الدوري بل طالب باستمرار المسابقة حتى نهاية ديسمبر للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وفجرت تلك التصريحات جدلا كبيرا مرة أخرى خاصة وأن المنتخب لم يستغل إيقاف الدوري بخوض مباراة ودية أو تقديم موعد السفر إلى الكاميرون المقرر له يوم الجمعة المقبل.

كما كشفت تصريحات كيروش عن تخبط واضح لاتحاد الكرة الذي لم يتفاعل مع مطالب مدرب المنتخب قبل أيام قليلة من بطولة مهمة جدا.

وكانت رابطة الأندية قررت إيقاف مباريات الدوري المصري منذ يوم 27 ديسمبر الماضي وبالتالي تأجيل باقي المباريات التي كانت مقررة في الأيام الأخيرة من ذلك الشهر وعلى رأسها موقعة الأهلي وبيراميدز.

واتهم الكثيرون الرابطة بمجاملة الأهلي بتأجيل تلك المباراة خاصة وأنه كان مقررا أن تلعب بعد عودة الأهلي من قطر وخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي لكن تم استبدالها بمباراة فيوتشر ثم تأجلت لما بعد كأس الأمم الأفريقية. ونفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تلك الاتهامات مؤكدا أن الأجندة الدولية هي التي فرضت إيقاف مباريات الدوري المصري لإفساح المجال أمام المنتخب للاستعداد إلى البطولة. وقال عامر حسين إنه فوجئ بتصريحات كارلوس كيروش مؤكدا أن الرابطة لم تتلق أي خطابات من اتحاد الكرة يطلب فيها إقامة المباريات بعد موعد الأجندة الدولية المحدد مسبقا.

أما أحمد دياب رئيس رابطة الأندية فأكد أن تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش تؤكد صحة موقفهم مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

وقال دياب «لو تم إخطارنا من جانب اتحاد الكرة رسميا برغبة كيروش في استكمال الدوري حتى نهاية ديسمبر كنا سنطلب من الاتحاد مخاطبة الاتحادات في شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا لتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين في الأهلي وبيراميدز وجميع الأندية حتى يتم استكمال الدوري».

