دوليه

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل أول لقاء له مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد عودته لرئاسة النادي بحكم قضائي.

ونشر مرتضى فيديو مطولاً للقائه مع كارتيرون واللاعبين في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وهو اللقاء الذي لم يحضره أي مراسل لوسائل الإعلام.

واستقبل مرتضى المدرب الفرنسي بترحاب حار وتعانقا لدى دخوله الصالة المغطاة للاجتماع باللاعبين والجهاز الفني.

ووجه مرتضى حديثه لكارتيرون قائلا «نسيت ما حدث في الماضي ولن يجبرني أي شخص للإبقاء على مدرب أو لاعب دون رغبة مني».

وأضاف «أنت مستمر في عملك مديراً فنياً للزمالك لأنك مدرب ناجح وهناك تجانس كبير بينك وبين اللاعبين».

ووجه مرتضى منصور طلبا للمدير الفني بضرورة أن يكون التعامل بينهما بشكل مباشر وليس عن طريق حازم فتوح وكيله المعروف بانتمائه للأهلي (على حد وصف رئيس الزمالك).

ورد كارتيرون بتوجيه الشكر لمرتضى منصور على جلسته مع اللاعبين لحل أزمة المستحقات المالية.

وتابع «ليست لدي مشاكل والأمور مستقرة داخل الزمالك وكل ما كنت بحاجة له هو الحديث مع اللاعبين حول مستحقاتهم المالية وهذا ما حدث بالفعل».

وأصدر مرتضى تعليماته بصرف مكافأة الفوز بالدوري في الموسم الماضي مطالبا اللاعبين بالتركيز في الموسم الحالي الذي يخوض خلاله الفريق عددا من البطولات مثل الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا.

وتابع «كلما زاد عدد البطولات التي تحصلون عليها زادت شعبية النادي الذي تنتمون له وزادت مكافآت البطولات لكم لدى النادي».

ودعم رئيس الزمالك طارق حامد لاعب الفريق بعد قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في بطولة الأمم الأفريقية قائلا «أنت الأفضل في مركزك بمصر وأفريقيا وتمثل ثروة قومية لمصر وليس للقلعة البيضاء فقط».

ووجه مرتضى منصور رسالة للمغربي أشرف بن شرقي خلال حديثه مع اللاعبين قائلا «قمت بالرد على المشككين في قدراتك خصوصا بعد هدفك الثاني في شباك غزل المحلة الذي يحتاج لمهندس كي يرسم طريقة وضع الهدف».

وأتم «أتفهم طلبك جيدا لتجديد عقدك فيما يخص الشرط الجزائي وأعدك إما أن يتم إلغاء بند الشرط الجزائي في عقود جميع اللاعبين أو التجديد لك بنفس البند أسوة بزملائك لأنني أعلم أنك لو كنت تريد الرحيل لرحلت».

