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يخوض كاظمة المتصدر اختباراً صعباً عندما يستقبل ضيفه القادسية في الساعة الـ 05:35 مساء اليوم في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الممتاز التي تستكمل غداً بلقاءي الفحيحيل مع السالمية، والنصر مع التضامن، وتختتم الخميس بمباراتي اليرموك مع العربي، والشباب مع الكويت. ويتطلع البرتقالي الذي يعتلي قمة الترتيب برصيد 17 نقطة لمواصلة الصدارة واقتناص نقاط المباراة الثلاث، لأنه يدرك تماماً أن أي تعثر سيسمح للكويت الثاني باعتلاء الصدارة في حال فوزه على الشباب في ختام الجولة.

وتجاوز البرتقالي بقيادة مدربه داركو نيستروفيتش أكثر من اختبار صعب ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة، وخلال الجولات الثلاث الأخيرة تعادل مع الكويت 0-0 وحقق انتصارين صعبين على العربي بهدف دون رد، وعلى التضامن بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية.

ويعتمد داركو في المقام الأول على المتألق شبيب الخالدي هداف الدوري برصيد 7 أهداف والذي يقدم مستويات مميزة وسجل 3 من آخر 4 أهداف للبرتقالي في المسابقة، وإلى جانب الخالدي يبرز المميز بندر بورسلي والأردني أحمد عرسان وعمر الحبيتر والبرازيلي ادواردو في الجانب الهجومي، بالإضافة إلى حمد حربي ناصر لافي ومبارك سعيد وعبدالله غانم ورضا هاني والجزائري عماد عزي والسويدي ميشيل ميلاد والحارس حسين كنكوني.

ولا شك أن كاظمة يريد استغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها القادسية في الفترة الحالية في ظل التراجع الواضح في أداء الفريق والانتقادات الواسعة التي طالت الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. لكن الأصفر رغم كل تلك المشاكل لم يبتعد كثيراً على فرق الصدارة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق 4 نقاط عن كاظمة وفوزه اليوم سيقربه أكثر.

وفشل الأصفر في الفوز بآخر مباراتين بالدوري فخسر من السالمية 2-3 في الجولة قبل الماضية، ثم تعادل مع الفحيحيل في الجولة الماضية ولم يظهر بالصورة المطلوبة، الأمر الذي ضاعف الانتقادات الموجهة للمدرب الجزائري خير الدين مضوي.

ويفتقد الأصفر في مباراة اليوم الحارس خالد الرشيدي الموقوف بعد طرده في مباراة الأصفر مع السالمية، وسيعتمد المدرب على مبارك الحربي في حراسة المرمى بالإضافة إلى العراقي علي فايز والشاب يوسف الحقان وراشد الدوسري والألباني لورانس تراشي في الدفاع، كما يملك مضوي أسماء مميزة في خطي الوسط الهجوم أبرزهم المخضرم بدر المطوع وعيد الرشيدي وعبدالعزيز وادي وأحمد الظفيري وأحمد الرياحي وعبدالله ماوي والجامايكي روماريو وليامز.

وسيدير المباراة الحكم الإماراتي أحمد الملا، وذلك بعد طلب إدارة كاظمة من اتحاد الكرة الاستعانة لحكام أجانب لقيادة مباراتي الفريق في الجولة الثامنة اليوم والجولة التاسعة أمام السالمية.

