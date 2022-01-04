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أكد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني جاهزية فريقه لمواجهة السالمية غداً في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، موضحا أن صفوف فريقه لا تشكو من أي إصابات أو إيقافات باستثناء اللاعب أحمد الفاضل الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي، ومنوها بأن اللاعبين حسين غملوش ومنور المطيري اللذين غابا عن اللقاء الماضي أمام القادسية (1 -1) سيكونان ضمن قائمة المباراة.

وأشاد العدواني بالتزام جميع اللاعبين في التدريبات وبعطائهم داخل الملعب، متمنياً أن يحقق فريقه النتائج المأمولة في الجولات المقبلة للبقاء في المنطقة الدافئة في سلم الترتيب.

