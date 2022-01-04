الاخيرة

تسابقت دول العالم قاطبة بجميع أديانها للاحتفال بأعياد رأس السنة وكان جزءٌ من تلك الاحتفالات رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية تعكسها الفعاليات التي أقيمت في أبراجها العالية ونقلتها فضائيات العالم أجمع...

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فقد شهد العالم ما نقلته الفضائيات من احتفالات رأس السنة المقامة في برج بكين عاصمة الصين وكانت رسالة واضحة تعكس التقدم العلمي للصين عبر إبهار علمي لم تستطع القيام بمثله دول الغرب والشرق، وفي دبي كانت احتفالات الإمارات التي تركزت على برج خليفة بمثابة رسالة استقطاب سياحية وتجارية واقتصادية تعكس مدى تسامح الدولة أمام المستثمرين والسائحين والمقيمين بقصد جذب المزيد من الاستثمار والسياحة ولإظهار مدى التقدم العلمي لدولة الإمارات والاستعداد للثورة التكنولوجية القادمة وأن الدولة تنظر في مسيرتها للأمام لا للخلف...

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آخر محطة:

في كويت المركز المالي والتجاري والسياحي التي ستستقطب خلال سنوات قليلة 30 مليون مستثمر وسائح ممن سيأتون بالموارد البديلة عن النفط كما تنص على ذلك خطة تنميتها، صدرت الأوامر بمنع احتفالات رأس السنة وساد الظلام على أبراجها العتيدة فوصلت رسالة واضحة للعالم أجمع بأننا أصبحنا عاصمة الانغلاق والتشدد في العالم، والغريب أننا مازلنا ندفع المليارات كل عام لإنجاز خطتنا التنموية... وصدق من قال: إنّ «الكويت غير» وما يعمل بها يختلف تماما عما يقوم به الـ 8 مليارات نسمة من شركائنا على نفس الكوكب.. ليش ما ندري؟!

