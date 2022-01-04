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يمكن للغضب الناتج عن الاكتظاظ المروري أو الإحباط الناجم عن حدث معين أن تكون لهما عواقب وخيمة على صحتنا تصل إلى حد الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتقول الكاتبة إيرين بلايكمور في تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إن الباحثين توصلوا في دراسة عالمية أجريت مؤخرا حول الأسباب والظروف التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية إلى أنه في واحد من كل 11 حالة كان المريض قد مر بحالة غضب أو إحباط نفسي خلال الساعة السابقة لظهور أعراض السكتة.

الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لأبحاث القلب اعتمدت على تحليل بيانات 13 ألفا و462 مريضا في 32 بلدا.

وتنقل الكاتبة عن أندرو سميث أستاذ علم الأوبئة السريرية في أيرلندا وأحد المشاركين في الإشراف على الدراسة قوله «إن هذه الدراسة توصلت إلى أن الغضب والإحباط العاطفي يرتبطان بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30% خلال الساعة اللاحقة، وتزداد هذه المخاطر إذا لم يكن المريض قد عانى سابقا من الاكتئاب».

ونبهت الكاتبة إلى أن ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والعادات السيئة مثل التدخين والسمنة كلها عوامل تزيد احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الباحثون في خلاصة هذه الدراسة «إن هذه النتائج تؤكد أهمية الحرص على تجنب الغضب والإحباط النفسي للحفاظ على الصحة».

