الاخيرة

تحظى تربية طيور الزينة والنادرة باهتمام كبير لدى العائلات في محافظة الطائف السعودية باعتبارها هواية لإضفاء الجمال في محيط منزل الأسرة، حيث تعد من الهوايات التي تكتسب شهرة واسعة في المملكة وخاصة في منطقة مكة المكرمة.

وكالة الأنباء السعودية «واس» رصدت حرص بعض العائلات السعودية في محافظة الطائف بتخصيص حدائق صغيرة في المنازل لتربية الطيور ذات الأصوات الجميلة والألوان الزاهية من مختلف دول العالم.

«واس» زارت زكي عرب أحد المهتمين في تربية طيور الزينة والنادرة الذي قدم شرحا عن أسرار هذه المهنة، موضحا أن لديه في حديقة منزله أكثر من 100 طير من مختلف الأصناف العالمية، مبيناً أن البعض يقتني الطيور بغرض التسلية والتخلص من العزلة في كثير من الأحيان، فيما تمثل لدى الصغار أداة تعليمية للصبر ولملء الفراغ.

من جانبه نجح المواطن خليل القرشي من سكان الهدا بمحافظة الطائف، في تربية طيور الزينة النادرة والحفاظ عليها داخل بيئة تكاملية.

وفي ذات السياق أضحت هذه الهواية لدى البعض ممارسة احترافية، ووجدت لها جمهوراً عريضاً من الشباب الراغبين في اقتناص أفضل وأغرب الطيور، بقصد زيادة إنتاجها والمنافسة بها، وأحياناً المتاجرة والاستفادة المادية، إذ أصبح سوق طيور الزينة تجارة مربحة لدى الكثيرين من أبناء الطائف.

