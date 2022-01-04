وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة انه سيتم تقديم الجرعة الثالثة (التعزيزية) من لقاح (كوفيد- 19) لكل من تجاوز الـ 50 عاما في مراكز التطعيم (مشرف وجسر جابر ومركز شباب جليب الشيوخ) دون موعد مسبق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي الدوري الـ123 انه بدءا من يوم غد «أمس» سيتطلب الامر حجز موعد مسبق للحصول على الجرعة الثالثة لكل من هو دون الـ50 عاما بجميع مراكز ومواقع التطعيم في البلاد.

وأشار السند الى ان الجرعة الثالثة متوفرة حاليا في جميع المستشفيات العامة لصالح منتسبي الوزارة وللمرضى من اصحاب المكوث المزمن قائلا ان عدد الذين تلقوا الجرعة التعزيزية خلال الأسبوع الماضي بلغ 115024 وانه تم حتى الآن تقديم الجرعة لأكثر من 461693 شخصا.

ولفت الى عودة العمل بمراكز (كوفيد- 19) في سائر المحافظات لتطبيق بروتوكولات العزل الصحي المنزلي، مبينا ان من تكون مسحته ايجابية عليه التوجه للمركز التابع له في منطقة السكن وفق الرسالة النصية التي تصل اليه.

وأوضح انه سيتم تقييم الحالة الطبية وعمل الفحوصات ووصف العلاجات اللازمة او التحويل للمستشفى اذا اقتضى الأمر ذلك مبينا انه سيتم ايضا التواصل مع الحالات الايجابية عبر الفرق الوقائية لتطبيق بروتوكولات تتبع المخالطين.

وقال انه بعد زيارة المركز في اليوم الأول ستتم زيارته في اليوم العاشر من تاريخ ثبوت الاصابة لاعادة التقييم الطبي وانهاء العزل الصحي لافتا الى ان مراكز (كوفيد- 19) تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وأشار الى وجود خمسة مراكز بواقع مركز لكل محافظة تشمل مركز مدينة جابر الاحمد (N3) ومركز الرقعي الصحي ومركز الجابرية الصحي ومركز النسيم الصحي ومركز ابو فطيرة الصحي.

وقال إن هناك زيادة في اعداد دخول المستشفيات والعناية المركزة من مرضى (كورونا) مقارنة بالشهر الماضي، لافتا الى انه حتى تستمر المؤشرات في نطاق السيطرة والاحتواء لا بد من مداومة التيقظ الحذر وتجنب اي ثغرة قد تأتي من قبلها العدوى.

وأوضح الدكتور السند انه رغم زيادة الاصابات فإنها ليست بالطردية «التي نشاهدها في مناطق حول العالم تقل فيها نسبة التحصين» داعيا الجميع الى الحصول على الجرعة التعزيزية لاستكمال التحصين.

