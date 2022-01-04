وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على ضرورة استغلال الساحات العامة في جميع مناطق العاصمة بالشكل الذي يدعم موارد الخزينة العامة للدولة ويستفيد منها المواطن والوافد وفق رسوم محددة الى جانب إضفاء روح جمالية للساحة والمنطقة معاً.

وقال خلال الاجتماع الذي عقده في حضور عدد من المسؤولين إن رؤية المحافظة هي احداث نقلة نوعية من حيث التطوير والتحديث والتحميل بالمنطقة تستوجب منا التعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن ووضع خارطة طريق للعمل على إعادة وضع هذه الساحة بالشكل الذي يخدم الصالح العام من كل النواحي الجمالية والاقتصادية الى جانب الفوائد العائدة للمستفيدين منها، لافتاً الى ضرورة كسب الوقت ووضع جدول زمني محدد لاي مشروع حتى يتم تنفيذه في أقصى سرعة ممكنة.

وجدد الخالد تأكيده على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية لمناقشة جميع المشاريع والامور بدلا من تبادل الكتب والمراسلات للاستفادة من عامل الوقت وتحقيق الانجازات المطلوبة.

