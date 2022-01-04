وطن النهار

كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» في مراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتساب الشكاوى 705 شكاوى في جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر ديسمبر الماضي، تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهمله وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية في المحافظات.

وأشارت البلدية إلى تلقي 131 شكوى تتعلق في محافظة الاحمدي، 128 شكوى في محافظة الجهراء، 135 شكوى في محفظة مبارك الكبير إلى جانب 114 شكوى في الفروانية، 102 في حولي و95 شكوى في العاصمة.

وأوضحت أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

