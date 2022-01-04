وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية لترفعه إلى الجلسة الرئيسة، لاسيما انه كانت هناك تحركات سابقة حكومية وتنسيق بين البلدية والإدارة العامة للطيران المدني لتحديد موقع لإنشاء المطار الجديد.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها صباح أمس برئاسة حمود عقلة العنزي على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الاحمر في منطقة امغرة الصناعية، ووافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة غرب الجهراء بجوار جمعيات النفع العام.

وأحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بشأن تخصيص موقع لاستزراع الربيان في منطقة شمال الصبية، كما أحالت إلى لجنة تقصي الحقائق بخصوص الكتب المعطلة بشأن تخصيص أرض جنوب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص وهو الاقتراح المقدم من الأعضاء حمدي نصار وفهيد المويزري ومحمد الرقيب.

وأبدت اللجنة عدم موافقتها على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن تحويل اشارات المرور في محافظة الجهراء إلى دوارات، فيما وافقت على الاقتراح المقدم بشأن تسمية أحد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبد العزيز الصليلي.

من جانب أخر، وافقت لجنة شؤون البيئة برئاسة مقرر اللجنة حمود عقلة على عمل استبيان شهري الكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الكويت ومناقشته كل 3 اشهر في الجلسة الرئيسة وهو الاقتراح المقدم من العضو م. عبد السلام الرندي، كما وافقت اللجنة على إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، وهو الاقتراح المقدم من العضو م. مها البغلي، موافقة ايضا على مقترح توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ.

و أحالت اللجنة الكتاب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وعدد من الأعضاء بشأن الأنشطة البشرية الخطأ التي تؤدي الى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية إلى الجلسة الرئيسة، كما أحالت الكتاب المقدم من الأعضاء مشعل الحمضان واحمد هديان ومحمد الرقيب ود. حسن كمال وحمد المدلج وم. مها البغلي مناقشة زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئية.

وأحالت استخدام تقنية صناديق القمامة تحت الأرض في المدن الاسكانية الجديدة إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فيما أحالت إلى اللجنة القانونية اقتراح الاعضاء مشعل الحمضان و مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية، وبشأن مقترح فرز واعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق.

وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو عبد الله الرومي بشأن ازالة جميع السفن المهملة والمتهالكة بطول الشريط الساحلي، وتحديدا في منطقة الدوحة الشمالية، وأحالت ايضا كتاب الجمعية الكويتية لحماية البيئة بشان توصيات ورش الخبراء الافتراضية المتخصصة ورشة عمل « تقليل الهدر والتخلص من النفايات « لعمل تقرير مفصل حول الورشة، كما احالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب مختار ضاحية عبدالله السالم ورئيس اللجنة اكثر التنسيقية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية بشأن تخصيص موقع للنفايات المختلفة داخل مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية.

من جهة أخرى، عقدت لجنة تقصي الحقائق بخصوص الكتب المعطلة لمشروع جنوب القيروان اجتماعها الأول امس حيث تم توزيع المناصب وكانت كالتالي حمد المدلج رئيساً بالتزكية ومحمد الرقيب مقرر اللجنة بالتزكية وحمدي نصار عضوا.

