وطن النهار

يعاود مجلس الأمة عقد جلساته العادية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود عدة هي أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية.

وينتقل المجلس في جلسته بعد ذلك إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بالإضافة إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 للسنوات (2020/2021- 2023/2024).

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الإعلام المرئي والمسموع) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (المطبوعات والنشر) في مداولتيهما الثانية.

ويشمل جدول الأعمال تقرير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

ومن البنود المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة والاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.

ويتضمن جدول الأعمال تقريرا آخر للجنة (الموارد) البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.كما أدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي.

ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون (إصدار قانون حماية البيئة) وتقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).

كما أدرجت على جدول أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات ووثائق ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.

وكان مجلس الأمة بدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي في 26 اكتوبر الماضي بعقد الجلسة الافتتاحية حيث تفضل حينها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقاء النطق السامي وتلته كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وشهدت تلك الجلسة تشكيل المجلس أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة لدور الانعقاد الثاني.

وكان سمو أمير البلاد استقبل في دار يمامة بتاريخ 8 نوفمبر الماضي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.

وبناء عليه رفع رئيس مجلس الأمة في التاسع من الشهر ذاته جلسة مجلس الأمة العادية لتقديم الحكومة استقالتها وذلك إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وتلى ذلك صدور المرسوم الأميري في 14 نوفمبر الماضي بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كما صدر في الـ 23 من نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وتلاه صدور المرسوم الأميري يوم الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا.

