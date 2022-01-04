وطن النهار

فيما اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، قرارا قضى بتأجيل اختبارات الطلبة ليوم واحد نظرا لظروف الطقس والأمطار، أصدر وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب نشرة رسمية أمس بشأن تعديل مواعيد اختبارات صفوف المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر نتيجة الاحوال الجوية وغزارة الامطار التي هطلت على البلاد.

واكد اليعقوب خلال النشرة التي حصلت «النهار» على نسخة منها، ترحيل اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر الى اليوم، مشيرا الى انه تم ترحيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة الى يوم 11 الحالي على ان يتم تقسيم اليوم بحيث تبدأ اختبارات الصفين السادس والسابع عند الساعة 8 صباحا حتى نهاية الاختبار، وتبدأ اختبارات الصفين الثامن والتاسع عند الساعة 11 صباحا وحتى نهاية الامتحان. وكان الوكيل اليعقوب وعدد من قياديي التربية تفقد المدارس امس للاطلاع على ما اصابها من اضرار، وقد اعطى تعليمات بسرعة اصلاح الاضرار ومعالجة تجمعات المياه في حين ان اغلب المشاكل في صالات المسرح والبدنية ولا تشكل عائقا كبيرا على دوام الطلبة.

