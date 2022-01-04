وطن النهار

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة ياسمين الوسمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بـ (2276) موضوعاً بقيمة ما يقارب (2.724) مليار دينار خلال الفترة من 01/4/2021 وحتى 31/12/2021، وقد تبين ان نسبة ما يقارب (75%) من اجمالي الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.067) مليار دينار، (15%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (262) مليون دينار، و(10 %) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة ما يقارب (395) مليون دينار.

وقالت الوسمي إن أعمال الرقابة المسبقة أثمرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (6.4) ملايين دينار خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية وذلك نظراً لعدم مراعاة بعض الجهات الدقة في تقدير احتياجاتها ومراجعة والتدقيق على جداول الكميات والأسعار الأمر الذي يستوجب معه بذل الجهات العناية المهنية اللازمة عن مراجعة التدقيق وتقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام بمبالغ إضافية.

وأضافت بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة على (82) موضوعاً خلال السنة المالية (2021/2022) بقيمة ما يقارب (115) مليون دينار وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال عدم مطابقة عروض الشركات للشروط والمواصفات الفنية الواردة بالوثائق، وجود خطأ جوهري بمستندات الطرح أو التوجه بالتعاقد بالأمر المباشر أو بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين (18،17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وبينت الوسمي أن الديوان قام برد أوراق (679) موضوعاً خلال الفترة من 01/04/2021 حتى 31/12/2021 ما يشكل نسبة (30%) من إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة. كما أشارت إلى أن النسبة الأكبر من الموضوعات التي تم ردها خلال الفترة تعود لعدم التزام الجهات بالتعميم رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء جميع أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان بالرغم من قيام الديوان بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة لشرح التعميم المذكور.

وزادت بأن الرقابة المسبقة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (34) موضوع بقيمة ما يقارب (24) مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستتوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ومتابعة تدقيق تلك الموضوعات.

كما نوهت إلى استمرار تراخي بعض الجهات بإصدار التوصية بالترسية خلال 30 يوما من تاريخ إحالة أوراق الموضوع بالمخالفة لأحكام المادة «49» من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالإضافة طول المدة التي تستغرقها بعض الجهات لعرض الموضوعات على ديوان المحاسبة وذلك بعد صدور قرار الترسية لمدة تجاوزت في بعض الموضوعات (300) يوم.

