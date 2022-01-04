وطن النهار

تقدم مطران الأرمن لدى الكويت الأرشمندريت بدروس مانويليان بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي المضياف، بمناسبة العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، والذي فيه تتم فرحتهم بتهنئة سمو الأمير للجالية الأرمنية بالأعياد، معربا عن تمنياته للشعب الكويتي الكريم بكل الخير والتقدم والازدهار والاستقرار. وقال إنه نيابة عن الجالية الأرمنية في الكويت، يشكر الشعب الكويتي لما يسود بينه والجالية الأرمنية من ود وتفاهم ومحبة، لأن طبيعة الشعب الكويتي محب ومضياف وهذا يلمسه أبناء الجالية المقيمة منذ خمسينيات القرن الماضي، وأضاف أن الجالية الأرمنية محظوظة بالعيش في مجتمع ووسط شعب يؤمن بالتعايش المشترك بمحبة وسلام، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على الشعب الكويتي المعروف عنه طبيعته الودودة والمحبة للجميع، والذي يعد نموذجا للمجتمعات المحبة للسلام، لأن الصفة السائدة في شعب الكويت هي المحبة، ومن يعش على أرض الكويت يسعد بصفات وسمات أهل الكويت. وأكد أن «المسيحيين المقيمين في الكويت سعداء لما يلاقونه من حفاوة وتكريم ويعيشون في أمن وأمان ولهم حرية في إقامة شعائرهم الدينية على مختلف جنسياتهم»، كما قال مطران الأرمن إنه يصلي من أجل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لكي يحفظهما الله ويبارك في حياتهما، لتستمر مسيرة البلاد والعباد في هدوء واستقرار، وهذا رأي العالم كله بعد أن امتدت يد سمو الأمير بالخير والسلام والعطاء لتغطي المسكونة وتظللها بخير الكويت العميم، مؤكدا أن اسم الكويت أصبح مرادفا للعمل الخيري والمساعدات الإنسانية في العالم. وأشاد المطران بجهود الكويت الإنسانية والخيرية الملحوظة وإسهاماتها في أعمال الخير وتقديم المساعدات للجميع دون أي تفرقة لذلك حصلت الكويت على مركز الإنسانية في العالم، منوهاً إلى أن مسيرة الكنيسة الأرمنية في الكويت امتدت منذ منتصف القرن الماضي ولم تقابلها أي عوائق، موضحاً أن ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع الكويتي الودود والمحب والذي يعد نموذجاً للمجتمعات المحبة للسلام والعيش المشترك.