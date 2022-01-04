وطن النهار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو سلامة جميع نزلاء مجمع دار الرعاية وعدم تعرضهم لأي ضرر او اخطار جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد اخيراً.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير العرو عقب جولة تفقدية قام بها في مجمع دور الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على صحة النزلاء ومتابعة احوالهم والاطلاع على سير العمل واخر المستجدات لا سيما بعد هطول الأمطار. وشدد العرو على اهمية تضافر الجهود من اجل توفير الرعاية اللازمة لخدمة النزلاء مشيدا بجهود العاملين في دور الرعاية ومنوها بدورهم الانساني الكبير الذي يقدمونه في هذا المجال.

ومن جانبه اكد وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح مماثل ان الوزارة لا تألو جهدا في تسخير الامكانات والخدمات كافة لهذه الفئة العزيزة. واشار شعيب الى وجود بعض الملاحظات بسبب تزايد هطول الأمطار مبينا انه تم تدارك جميع تلك الملاحظات وبشكل سريع من قبل الجهات المختصة في الوزارة.

وأكد اهمية متابعة العمل ضمن هذا الاطار لمعالجة مثل تلك الملاحظات والحرص على تلافي اي مشكلة قد تحدث مستقبلا.

من جانب آخر، قام وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو بزيارة تفقدية لمشروعي مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك صباح امس، لمتابعة سير الأعمال في المشروعين في ظل الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

واطلع العرو على الأعمال في مدينة المطلاع ومشروع عبدالله المبارك خاصة بعد الظروف الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على البلاد يوم أول امس. واجتمع العرو بالمهندس راشد العنزي نائب المدير العام لقطاع التنفيذ والمهندسين المقيمين بالمشروعين للتعرف على آلية سير العمل والنظر في حال وجدت اي معوقات قد تحدث بسبب هطول الأمطار والتي قد تؤدي بدورها الى تأخر الأعمال ومحاولة تذليلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية اولاً فأولاً.

