وطن النهار

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة وبنك الائتمان الكويتي قبل وضع خطة توزيع شهادات لمن يهمه الأمر للضواحي المتبقية في المطلاع حال توفير التمويل اللازم لقروض المواطنين وكذلك دعومات المواد الانشائية لهم.

ولفتت المؤسسة الى ان بلدية الكويت هي الجهة المنوط بها اصدار اوامر البناء، موضحة ان المؤسسة معنية في اصدار شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصصة لهم قسائم في مشاريع الرعاية السكنية للضواحي الأربع اعتبارا من تاريخ 24/11/2020.

حيث يتولى بعدها المواطنون في استكمال اجراءاتهم تمهيدا لاستصدار اوامر البناء من بلدية الكويت.

واضافت اما بخصوص تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لبقية ضواحي مدينة المطلاع التي تم تسلمها من المقاول فإن المؤسسة في انتظار توفير الاحتياجات اللازمة بمعرفة الجهات الأخرى حتى يمكن للمؤسسة بعدها وضع الخطة المناسبة لتوزيعها للمواطنين اصحاب بقية القسائم المخصصة لهم في مشروع مدينة المطلاع السكنية ووفق ما هو متبع في المشاريع الاسكانية.

وشددت المؤسسة انه لا تأخير في خطة المؤسسة لتسليم شهادات لمن يهمه الأمر لقسائم المرحلة الأولى وعددها 9002 قسيمة في الضواحي الأربع المذكورة اعلاه حيث بدأت المؤسسة في تسليم المواطنين شهادات لمن يهمه الأمر من تاريخ 24/11/2020 لمن يقوم بمراجعة المؤسسة منهم، مشيرة الى انه لا يوجد تأخير من جانب المؤسسة في تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لمستحقيها، حيث تم تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لـ8539 من المرحلة الأولى من قسائم المشروع.

وسيتم تسليم البقية حال مراجعة المواطنين للمؤسسة لقيام المواطنين بعدها باستكمال اجراءاتهم تمهيدا لاستصدار اوامر البناء من بلدية الكويت.

