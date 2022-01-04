وطن النهار

قالت الادارة العامة للجمارك ان جميع المراكز والادارات الجمركية البرية والبحرية والجوية بحالة مستقرة في ظل الأوضاع المناخية السائدة.

وأكد مدير عام الادارة بالانابة سليمان الفهد في بيان صحافي عقب جولة قام بها على غرفة السيطرة والتحكم للاطلاع على سير العمل بالمراكز الجمركية ان العمل جار على معالجة بعض الأماكن التي تحتاج الى مساعدة. وأشار الفهد الى وجود اجراءات من شأنها خروج البضائع خاصة الغذائية بالسرعة الممكنة في شتى الظروف المناخية بما يضمن تدفق المواد الغذائية والبضائع الى دولة الكويت.

وكانت البلاد شهدت في الساعات الماضية هطول امطار غزيرة ادت الى اغلاق عدد من الطرق الرئيسة نظرا لحدوث تجمعات للمياه في بعض المناطق ثم اعيد فتحها لاحقا.

