وطن النهار

حرصا على تسليط الضوء على عطاء ذوي الاحتياجات الخاصة، اصدر قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر يناير للعام 2022، وتضمن ملفا خاصا احتوى عدة موضوعات بينها جمعية المكفوفين الكويتية تحقق انجازات رائدة، لغة برايل حروف من نور، رعاية ذوي الهمم في الكويت، حقوق ذوي الاحتياجات البصرية.

وتضمن العدد النظام الدستوري في الكويت نهج حكم وأسلوب حياة، الكوت ومسمى الكويت، اللهجات العامية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية، الكويت تستلهم روح التعليم نحو الكوكب المتعلم، فتوح المطوع احدى رائدات العمل الخيري في الكويت، مسرح الشباب الجوال، المشهد المسرحي الكويتي ينتعش. كذلك موضوعات متعددة مثل رواية سنوات الحضور والغياب، المقوع قرية سكنية قديمة، توظيف التقنيات الرقمية في الفنون البصرية، عبدالحميد السيد رائد التجديد في الأغنية الكويتية، محسنون من بلدي، قصيدة مقروءة ومسموعة بعنوان «أي ارض كالكويت». مجلة الكويت تحرص على ترسيخ الدور الثقافي والمعرفي بتوجيهات وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين، ووكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود اسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي، والتي شهدت اخيرا اطلاق الموقع الالكتروني عبر Kuwaitmagazine.media.gov.kw.

