وطن النهار

رغم فقدانها للبصر منذ ولادتها فانها ببصيرتها النافذة وعقلها المتقد اثبتت الصحافية الكويتية فاطمة السلمان نجاحها وتميزها خلال تجربتها الفريدة في «كونا» ومشاركاتها اللامحدودة في المشاريع التطوعية.

وفي اليوم العالمي للغة «برايل» الذي يصادف اليوم الثلاثاء حري بنا ان نقدم السلمان نموذجا مضيئا لجهود الكويت في دعم ورعاية المكفوفين في شتى المجالات وتلبية متطلباتهم اذ اثبتت فاطمة نجاحها في امتهان الصحافة التي توصف بمهنة المتاعب وكسرت كل الحواجز لتؤكد للجميع ايمانها المطلق برسالتها في الحياة وتصبح قدوة ومثالا يحتذى.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للغة «برايل» في الرابع من يناير كل عام احياء لذكرى ميلاد الفرنسي لويس برايل مخترع لغة «برايل» والذي احدث ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر من خلال تمكينهم من القراءة والكتابة وفق نظام قائم على فكرة النقاط الست البارزة وفتحت لهؤلاء طريقا نحو المعرفة والعلم.

وبهذه المناسبة قالت السلمان لـ«كونا» امس الاثنين: «تحديت باصرار حالتي ككفيفة عندما قررت ان اكون صحافية وأمتهن مهنة المتاعب لأؤكد للجميع ايماني المطلق برسالتي في الحياة» مؤكدة ان المكفوفين جزء لا يتجزأ من المجتمع وقادرون على المبادرة والعمل رغم اي معوقات كانت.

وعن سبب اختيارها العمل في الوسط الصحافي قالت «الصحافة هي التي اختارتني ولم اخترها اذ درست الاعلام وتخصصت في «الاذاعة والتلفزيون» وكنت ارغب في دخول مجال التقديم الاذاعي والتلفزيوني لأنني اعشق التلفزيون وبالفعل كانت لي تجربة اذ قدمت برنامجا على تلفزيون الكويت عندما كنت طالبة».

وأوضحت انها شاركت في وضع خطة استراتيجيات وزارة الاعلام وبعض الهيئات التابعة لها ضمن فريق تطوعي مثمنة جهود الكويت لدمج فئة المكفوفين في المجتمع ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول حقوق المكفوفين واقامة انشطة وفعاليات خاصة بهم.

وعن تجربتها في «كونا» ذكرت السلمان ان هدفها في البداية كان اكتساب الخبرة «لكنه تحول فيما بعد الى مهنة اذ حصلت على دورة ضمن برنامج الوكالة لتدريب الطلبة الجامعيين خلال دراستي الجامعية والتي ساهمت في تعلمي واتقاني مبادئ الكتابة الصحافية».

وأكدت انه لا يمكن لأي اعلامي ان يبدع او يعمل في اي مجال دون اتقانه الكتابة الصحفية مشيرة الى انها تتولى تحرير الأخبار باستخدام جهاز خاص بها.

وأشادت بجهود دولة الكويت في دعم ورعاية المكفوفين في شتى المجالات وتلبية متطلباتهم عبر الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اضافة الى توفير فرص التعليم داخل دولة البلاد وخارجها.

